O Ano Novo está perto, e os estabelecimentos já organizaram seus horários de funcionamento. Confira como os órgãos e serviços públicos do estado de Goiás vão trabalhar, e de que forma o feriado vai afetar os horários dos shoppings e do comércio da capital.\nGoverno do Estado\nO Governo de Goiás declarou ponto facultativo nos dias 31/12 e 2/1. Ainda assim as atividades essenciais, como saúde e policiamento, vão funcionar normalmente.\nVapt-Vupt\nEm 31/12, o atendimento ao público ocorrerá das 8h às 13h, com exceção das unidades padrão Detran e padrão Procon, que permanecerão fechadas. De 1º a 3/1, todas as unidades estarão fechadas. Para solicitar serviços e agendamentos, os canais digitais estão disponíveis no site do Vapt Vupt.\nPrefeitura de Goiânia\nA prefeitura decretou ponto facultativo nos dias 31/12 e 2/1. Assim como o Estado, os serviços essenciais (saúde 24h, segurança, limpeza) seguem normalmente. O expediente regular retorna em 3/1.