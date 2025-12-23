Horário de funcionamento do comércio e de órgãos públicos em Goiás (Divulgação/ Buriti Shopping)\nCom a proximidade do feriado de Natal, os horários de serviços essenciais e do comércio na capital e em todo o estado de Goiás sofrem alterações. Durante a véspera e no feriado, alguns órgãos e instituições não funcionarão, enquanto comércios e shoppings abrem em horários especiais. Veja abaixo o que abre e fecha durante a celebração:\nComércio amplia horário para compras de Natal na Grande Goiânia; confira\nHugo Vitti faz show com repertório natalino na programação do Natal do Bem\nBancos\nNo dia 24/12, os bancos terão o horário de atendimento reduzido, das 9h às 11h, horário de Brasília, ou das 8h às 10h nos estados com diferença de 1 ou 2 horas em relação à Brasília. Dia 25 não haverá expediente bancário e as instituições financeiras não abrirão para atendimento presencial ao público. As compensações bancárias, como a TED, não são efetivadas nesta data. Somente o PIX, que funciona 24 horas, poderá ser feito normalmente.