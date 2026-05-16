Consumidores que têm em casa detergentes, lava-roupas líquidos e desinfetantes da Ypê com número final 1 no lote devem interromper o uso dos produtos e aguardar orientações da fabricante sobre o recolhimento, segundo decisão da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) desta sexta-feira (15).\nA agência manteve a proibição da fabricação, venda e uso dos produtos produzidos na unidade de Amparo (SP) e determinou que a Ypê apresente um plano de mitigação de riscos e de recolhimento escalonado dos itens já distribuídos ao mercado.\nA fabricante já vinha realizando reembolsos a consumidores por meio de Pix após cadastro em formulário online disponibilizado pela empresa. Em testes realizados pela reportagem, não foi necessário apresentar nota fiscal para solicitar a restituição.\nBolsonarismo insiste em apelo antissistema no caso Ypê