Entre 2024 e 2025, a Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou o encerramento de 163 agências em todo o país, o que acendeu o alerta para milhares de clientes que dependem do atendimento presencial para realizar operações básicas. Conforme mostrou O POPULAR, em Goiânia, unidades nos bairros Parque Amazônia, Jardim Novo Mundo e Setor Pedro Ludovico, além de um Ponto de Atendimento Bancário (PAB) na Câmara Municipal, foram desativadas recentemente.\nCom a redução da presença física das agências, surgem dúvidas sobre como ficam os direitos do consumidor e quais alternativas devem ser oferecidas pelas instituições financeiras.\nEm entrevista ao POPULAR, o coordenador da Escola Estadual de Defesa do Consumidor do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) Goiás, Henrique Teixeira, destacou que o consumidor tem o direito de ser avisado com antecedência sobre o fechamento da sua agência bancária.