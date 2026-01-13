O reajuste dos benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em 2026 também altera o valor das contribuições previdenciárias de trabalhadores domésticos, já que o cálculo é feito sobre o salário de contribuição e segue a nova tabela atualizada pela Previdência Social, com base na inflação de 2025.\nOs benefícios acima do salário mínimo foram reajustados em 3,90%, índice equivalente ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) acumulado em 2025.\nO recolhimento correto garante ao trabalhador doméstico acesso a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença, salário-maternidade e pensão por morte, além de manter o empregador regular perante a Previdência.\nO doméstico é enquadrado como segurado empregado, com contribuição calculada de forma progressiva. Para quem recebe um salário mínimo em 2026, o desconto permanece na primeira faixa da tabela, com alíquota de 7,5%. O cálculo da contribuição previdenciária do empregado será: