A Black Friday deste ano será realizada nesta sexta-feira (28), no mesmo dia em que cai a primeira parcela do 13º dos trabalhadores. A Abiacom Associação Brasileira de Inteligência Artificial e E-commerce (Abiacom) prevê que o comércio eletrônico brasileiro movimente R$ 13,34 bilhões durante o dia, considerado uma das datas mais importantes para o setor varejista.\nLevantamento do Google mostra que 60% dos entrevistados pretendem fazer compras na data. Eles também afirmam que devem investir em aproximadamente seis categorias de produtos, um avanço em relação ao ano passado. O estudo indica ainda que a Black Friday se consolidou como um momento de realização de desejos pessoais: celulares (79%), perfumes (79%), roupas e acessórios (78%) e calçados (78%) estão entre as categorias mais mencionadas.