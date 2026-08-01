À medida que mais goianos passam a investir na bolsa de valores, também crescem as curiosidades em torno do universo financeiro. Atualmente, cerca de 156 mil investidores do Estado concentram aproximadamente R$ 7,2 bilhões em aplicações em renda variável, segundo dados da B3, a bolsa de valores brasileira. Em meio ao avanço desse mercado, um levantamento apresentado durante a Expert XP levantou uma pergunta inusitada: afinal, existe um signo mais presente entre os investidores?\nOs números mostram que sim, ao menos quando o assunto é representatividade. Em Goiás, Áries aparece na liderança, com 13.791 pessoas cadastradas no mercado de ações. Na sequência vêm Câncer, com 13.671, e Virgem, com 13.620 (confira o restante da lista abaixo).\nTouro - 13.385 investidores\nLeão - 13.294 investidores\nLibra - 13.289 investidores