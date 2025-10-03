O projeto de isenção do Imposto de Renda que foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (1º) e agora será analisado pelo Senado zera o desconto do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil, reduz a tributação para quem fica na faixa dos R$ 5 mil a R$ 7.350 e cris uma tributação mínima para altas rendas. A proposta mantém isentos do IR rendimentos como poupança, herança e letras de câmbio. Tire as principais dúvidas sobre a reforma do IR que está em tramitação no Congresso.\nComo fica a tabela do Imposto de Renda?\nA reforma aprovada na Câmara zera o IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês e reduz o valor do imposto cobrado de quem tem ganhos entre R$ 5.000,01 e R$ 7.350 mensais. Não estão previstas mudanças na tabela para quem ganha mais do que R$ 7.350.\nCâmara aprova isenção de IR para quem ganha até R$ 5 mil por mês