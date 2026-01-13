Trabalhadores que receberam, em média, até R$ 2.873,87 por mês em 2025 poderão ter direito ao abono salarial do PIS/Pasep que será pago no ano que vem. Essa é uma das exigências para estar entre os beneficiários do abono. O dinheiro que será liberado em 2027 vai considerar o período trabalhado e os valores recebidos em 2025, que é o chamado ano-base.\nPara calcular a renda máxima que permitirá receber o abono em 2027, o governo terá que aplicar o índice de reajuste da inflação de 2025, que foi de 3,90%, considerando o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor). Essa regra está entre as mudanças que foram aplicadas no PIS.\nO abono salarial é destinado a trabalhadores da iniciativa privada (PIS) e servidores públicos (Pasep) que tenham exercido atividade remunerada formal por pelo menos 30 dias no ano-base, estejam inscritos no programa há, no mínimo, cinco anos e estejam com os dados informados corretamente pelo empregador.