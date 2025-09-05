Sete goianos estão entre as pessoas mais ricas do país, segundo a Lista Forbes Bilionários 2025. Os empresários atuam na fabricação de medicamentos, produção de açúcar e etanol, distribuição atacadista, hotelaria e agronegócio. Juntos, eles detêm patrimônio de R$ 39 bilhões. Saiba quem são eles abaixo:\nJoesley Mendonça Batista, de 53 anos\nWesley Mendonça Batista, de 55\nJoão Alves de Queiroz Filho, de 72\nÍtalo Nogueira Alves de Melo,de 44\nMarcelo Henrique Limirio Gonçalves, de 71\nJosé Costa, de 57\nOtávio Lage de Siqueira Filho, de 69\nConfira as fortunas bilionárias das celebridades em 2025\nTaylor Swift entra para a lista de novos bilionários da Forbes\n-web muito ricos goianos (1.3309037)\nJoesley Mendonça e Wesley Mendonça\nOs irmãos Joesley e Wesley são de Formosa e Anápolis, respectivamente, e controlam a JBS, maior empresa mundial de proteína animal. Os empresários são filhos de José Batista Sobrinho e ocupam a 17ª posição no ranking nacional com patrimônio de R$ 25 bilhões cada.