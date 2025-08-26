O mercado imobiliário de Goiânia vendeu R$ 4,1 bilhões em apartamentos, salas comerciais e casas prontas no primeiro semestre deste ano, ante R$ 3,4 bilhões no mesmo período de 2024, ano que já havia registrado recorde de vendas na série histórica de 15 anos. Apesar do número de apartamentos vendidos ter sido 10% menor, o montante comercializado representa alta de 11% sobre o primeiro semestre do ano passado por conta da valorização nos preços, que já acumula 12% neste ano.\nOs números foram divulgados nesta segunda-feira (25) pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Goiás (Ademi-GO). “Seguimos pelo terceiro ano consecutivo atrás apenas de São Paulo e Rio de Janeiro, capitais muito maiores em nosso país. Tanto tempo nesse posto demonstra a consistência desse crescimento e a força do nosso setor”, comenta Credson Batista, diretor de Pesquisas e Estatísticas da entidade.