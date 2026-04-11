Muita gente que tem terras dadas em garantia resolveu vender outras para quitar dívidas e não perder todos os bens, pois os acordos feitos estão vencendo, lembra o corretor Frederico Mesquita de Melo Ribeiro. “Tenho clientes que têm R$ 120 milhões em recuperação judicial e patrimônio de R$ 400 milhões, por isso estão vendendo parte do patrimônio para resolver e não deixar virar uma bola de neve”, explica.\nO aumento do custo do crédito, aliado à volatilidade de preços e à elevação de despesas com insumos, tem pressionado produtores rurais e empresas da cadeia agroindustrial a buscarem mecanismos legais para reorganizar dívidas e preservar suas atividades. Para o advogado Eliseu Silveira, especialista em recuperação judicial e reestruturação empresarial, o setor viveu um período de forte expansão financiada por crédito. “Quando o custo do dinheiro sobe e as margens diminuem, muitos produtores recorrem à RJ para reorganizar passivos e preservar a atividade”, comenta.