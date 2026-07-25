O Grupo Ramasa trabalha com as marcas Omoda e Jaecoo e a Jetour, que oferecem, juntas, 7 modelos no mercado, mas que ainda são operações recentes no mercado brasileiro. Adriano Resende, diretor de Marketing, Cultura e Desenvolvimento de Negócios do Grupo Ramasa, lembra que, de janeiro a junho, o mercado eletrificado brasileiro cresceu 209% em relação ao mesmo período de 2024, enquanto o goiano avançou 235%.\nAs vendas crescem mês a mês, com a oferta de cada vez mais modelos no mercado brasileiro, e ele acredita que ainda existe muito espaço para avançar. A Anfavea prevê um mercado de mais de 3 milhões de unidades neste ano, boa parte em virtude da oferta de novos produtos. “Cerca de 20% dos carros vendidos já são eletrificados. Parte destes clientes são os que estão deixando os carros à combustão”, avalia Resende.