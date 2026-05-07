A Polícia Federal vê suspeita de que o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, emprestou um imóvel e bancou viagens internacionais para o senador Ciro Nogueira (PP-PI), alvo de busca e apreensão na 5ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (7).\nAs investigações que fundamentaram a nova fase da operação listam uma série de benefícios concedidos pelo ex-banqueiro ao senador, que incluem viagens de jatinho a destinos internacionais, além do pagamento de hospedagens e de restaurantes.\nEm um dos diálogos mencionados nas apurações, um intermediador de Vorcaro questiona o ex-banqueiro: "Só uma pergunta rápida... eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes do Ciro/Flávia até sábado?".\nDefesa de Vorcaro entrega anexos de delação à PGR e à PF\nEmpresa da família Vorcaro movimentou R$ 1 bilhão em possível tentativa de esconder dinheiro, diz relatório