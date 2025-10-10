A marca Wepink (Savi Cosméticos Ltda) é alvo de uma Ação Civil Pública ajuizada na última quarta-feira pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), com pedido de urgência, também contra seus sócios, incluindo a influenciadora Virginia Fonseca. Entre os motivos, estão 90 mil reclamações de consumidores registradas no site Reclame Aqui e 340 no Procon Goiás, desde 2024, que acusam a empresa de desrespeitar várias regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), como atrasar entregas de produtos por vários meses e a dificuldade de contato para cancelamentos e estorno.\nA empresa é acusada de práticas abusivas nas vendas on-line de cosméticos, como vender produtos sem ter a quantidade devida em estoque, atendimento deficiente, exclusão de críticas e produtos entregues com defeito. De acordo com a ação do MPO, protocolada pelo promotor de Justiça Élvio Vicente da Silva, titular da 70ª PJ, a empresa estaria fazendo publicidade enganosa nas lives transmitidas pelas redes sociais.