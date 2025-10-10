-MP quer que empresa de Virginia pague indenização de R$ 5 milhões por práticas abusivas contra consu (1.3322463)\nA WePink, marca de cosméticos da influenciadora Virginia Fonseca, pode ter que pagar indenização de R$ 5 milhões por práticas abusivas contra consumidores. Uma ação coletiva do Ministério Público de Goiás (MPGO) acusa a empresa de comercializar produtos sem estoque disponível, falhas no atendimento ao consumidor, exclusão de críticas negativas e entrega de itens com defeito. O documento é assinado pelo promotor de Justiça Élvio Vicente da Silva e pede para a Justiça tutela de urgência (veja vídeo acima).\nO POPULAR entrou em contato com a assessoria de imprensa de Virginia Fonseca para se manifestar sobre o assunto, mas não houve retorno até a última atualização desta reportagem.\nO MP-GO destaca que, desde 2024, mais de 90 mil reclamações foram registradas no site 'Reclame Aqui' e outras 340 no Procon Goiás contra a empresa. Dentre as queixas estão diversas denúncias de violações ao Código de Defesa do Consumidor (CDC), como atrasos de vários meses na entrega de produtos. Além de dificuldades para realizar cancelamentos ou obter estornos e ausência de canais eficazes de atendimento de reclamações.