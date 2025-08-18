Em manifestação na investigação comercial ordenada por Donald Trump contra o Brasil, a rede social X afirmou que decisões judiciais no país criam um ambiente de "incerteza jurídica, riscos operacionais e de conformidade, além de possíveis barreiras de acesso ao mercado para empresas de tecnologia sediadas nos Estados Unidos".\n🔔 Siga o canal do O POPULAR no WhatsApp\nO X, que no ano passado chegou a ser barrado no Brasil por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), protocolou um documento de quatro páginas no site do USTR (escritório do representante de comércio dos EUA) no qual se queixa, entre outros pontos, da recente interpretação dada pelo STF ao Marco Civil da Internet.\nComo a Folha de S.Paulo mostrou, a a investigação comercial aberta pelo governo dos EUA contra o Brasil em julho tem potencial de gerar danos adicionais à economia brasileira. A iniciativa traz riscos de novas sanções, consideradas de difícil reversão.