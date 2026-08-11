O YouTube vai dobrar a exigência de audiência para novos criadores que quiserem entrar no YPP (YouTube Partner Program), que permite receber parte da receita gerada por anúncios e assinaturas de usuários na versão Premium. A mudança começa a valer em 1º de fevereiro de 2027.\nAtualmente, para participar, um canal precisa ter pelo menos 1.000 inscritos e cumprir um dos dois critérios: acumular 4.000 horas de exibição pública em vídeos longos nos últimos 12 meses; ou atingir 10 milhões de visualizações qualificadas (acessos de pessoas reais, excluindo bots e cliques muito rápidos) em Shorts (modalidade de vídeos curtos) nos últimos 90 dias.\nCom as novas regras, os canais que ainda não estiverem no programa precisarão alcançar: 1.000 inscritos e 8.000 horas de exibição pública nos últimos 365 dias; ou 1.000 inscritos e 20 milhões de visualizações qualificadas em Shorts nos últimos 90 dias.