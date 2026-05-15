Após ter a venda de seus produtos suspensa por duas vezes pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), a Ypê afirma que pretende investir cerca de R$ 130 milhões para adequar o seu parque fabril em Amparo (SP).\nO chamado Plano de Qualidade da empresa foi elaborado no fim do ano passado, após a agência interditar lotes de lava-roupas por contaminação microbiológica detectada pela própria Ypê. Apesar da reestruturação, a agência determinou em maio novo recolhimento e interrupção da fabricação de parte dos produtos feitos no interior paulista.\nA empresa diz que o plano foi redesenhado nas últimas semanas. "Tem um foco muito grande no tratamento da água", afirma o diretor jurídico e de assuntos corporativos da Ypê, Sergio Pompilio.\nDetergentes da Ypê foram recolhidos em 2024 após mau cheiro; relembre