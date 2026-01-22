A cerca de um mês e meio para a 16ª edição do Circuito Mulher Unimed, marcado para o dia 8 de março, às 6h30, em Goiânia, as inscrições estão abertas para a prova. Na preparação, a profissional de Educação Física Drielly Sousa, de 36 anos, deu conselhos e dicas para a corrida de rua exclusivamente feminina, em evento realizado pelo Jornal O POPULAR.\n“A preparação vai muito além de simplesmente aumentar o volume de corrida nas semanas que antecedem a prova. Para correr bem, o corpo precisa estar preparado como um todo. Não é só sobre correr mais, mas correr melhor”, comenta Drielly Sousa, que é personal trainer.\nA profissional, que trabalha com corridas de rua desde 2015, complementa que, para chegar bem em uma prova, o primeiro ponto é a regularidade. “Mesmo aquelas (corridas) em que o foco não é performance, deve-se manter uma rotina mínima de treinos e evitar períodos longos de pausa seguidos. Quando retornar aos treinos, retomar de forma gradual”, disse.