Os kits de corrida para a 16ª Unimed Meia Maratona de Goiânia serão entregues nas próximas quinta-feira (16), sexta-feira (17) e sábado (18), na loja das Óticas Brasil localizada na Avenida Americano do Brasil, 208 - St. Marista.\nO evento é uma realização do POPULAR e acontece no próximo domingo (19), com largada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (ALEGO).\nPara a retirada do kit, é necessário documento oficial com foto do titular da compra e o comprovante de inscrição. Também será obrigatório a entrega de 1kg de alimento não perecível (exceto sal, farinha e fubá) ou R$7,00 por atleta.\nLeia também\n+O que esperar de Fábio Carille no Goiás\nConfira datas, horários e local para a retirada dos kits:\n-Quinta-feira, 16/10, de 8h às 19h;\n-Sexta-feira, 17/10, de 8h às 19h;\n-Sábado, 18/10, de 8h às 14h.