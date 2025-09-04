No dia 19 de outubro, em comemoração aos 92 anos da cidade, a 16ª Unimed Meia Maratona de Goiânia será realizada com o tema “Goiânia Inspira e Você Conquista”. O circuito terá percursos de 21, 16, 10 e 5 km, com largada na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego).\nAs provas de 21 e 16 km começam às 5h30, a de 10 km se inicia às 5h45 e a de 5 km está prevista para as 6 horas. As inscrições estão abertas até 13 de outubro ou enquanto houver vagas, através do site www.meiamaratonadegoiania.com.br.\n“É a corrida mais tradicional, emblemática e tradicional da cidade, sem dúvida alguma. A prova é alvo de muitos atletas, vários treinam o ano inteiro para participar dessa corrida. O diferencial é que a corrida tem quatro percursos, acomodando todo tipo de atletas, desde o iniciante até aquele que precisa de mais treinamento”, afirmou Pedro Paulo Morais, diretor da Hanker, empresa organizadora do evento.