Uma das principais corridas de rua de Goiânia, a Unimed Meia Maratona de Goiânia, realizada pelo jornal O POPULAR, terá sua 16ª edição neste domingo (19) com largada a partir das 5h30. A prova é uma das mais tradicionais do Estado e marcou a vida esportiva de muitos corredores, como são os casos de Mirian Cristina Tavares Rodrigues, de 55 anos, e Cláudio Antônio Basse, de 40 anos.Ao longo dos anos, a Meia Maratona de Goiânia se tornou uma prova queridinha de quem pratica e acaba criando uma relação com o evento, sempre voltando nas edições seguintes. Mirian Rodrigues, por exemplo, participou 12 vezes da prova. Cláudio Basse está indo para sua quarta edição consecutiva. Os dois possuem histórias que os conectam com a Meia Maratona de Goiânia.“Essa (a Meia Maratona de Goiânia) foi a minha primeira corrida de rua na vida. Fui convidada por uma amiga (Andréia Batista Almeida) que trabalha comigo. Na época, nosso chefe criou o ‘ranking dos mercados’, em que os funcionários registraram tempos e quilometragem de provas. No final do ano, o vencedor ganhava inscrição para uma prova, passagem e hospedagem e tinha uma festa de confraternização. Isso me incentivou a correr”, lembrou Mirian Rodrigues, que é figura carimbada nas provas mundo afora por sempre correr fantasiada.Na primeira edição que disputou, no dia 20 de outubro de 2013, a corredora participou do percurso de 5km. “A camisa era verde fluorescente. Quando vimos aquele tanto de gente, rimos de nervoso. Eu nunca tinha vivenciado aquilo. Lembrei de uma pergunta que meu chefe me fez: ‘Quando foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez?’ As pessoas se esquecem disso, principalmente nós, adultos. Então, procurei vivenciar aquele momento. Foi difícil, queria não ter caminhado, muita subida, mas completei e tomei a decisão de sentir aquela energia sempre”, completou Mirian Rodrigues.O percurso mais longo, de 21km, da Meia Maratona de Goiânia foi o objetivo de Cláudio Basse. O dentista decidiu correr há quatro anos. Até então, ele só fazia atividades físicas em academia e achava que não conseguia correr.“Corrida sempre despertou curiosidade em mim, mas eu achava que para correr tinha que ter genética, algo do tipo (risos). Vi que, com treinos e dedicação, poderia alcançar objetivos, o meu sempre foi correr uma meia maratona. Comecei a correr há quatro anos e já disputei duas maratonas”, contou Cláudio Basse.O corredor vai para sua quarta edição seguida da Meia Maratona de Goiânia, sendo a terceira consecutiva no percurso mais longo - em 2022, ano de sua estreia na prova, o atleta percorreu o traçado de 16km.“Gosto muito da prova, é muito organizada e pontual. O período pré-prova é divertido, o pós também. Não falta suplementação nos percursos, tem todo suporte desde a largada. Não deixo de participar, as pessoas sempre recomendam por ser uma prova bacana”, elogiou o competidor, que reconhece que a prova também é desafiadora.Os percursos, em 2025, terão largada e chegada na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Alego). Na distância maior, 21km, os corredores sairão em sentido ao setor Leste Universitário, e a partir da 11ª Avenida, vão acessar a Marginal Botafogo, onde irão correr até a Avenida Goiás, no setor Norte Ferroviário. De lá, voltam pela via, sobem a Avenida Fued José Sebba, no Jardim Goiás, e retornam para a Alego.“É um percurso desafiador, muitas subidas. Sem físico e principalmente psicológico, não é uma prova fácil de fazer. Tem que ter preparo adequado para concluir”, reforçou Cláudio Basse.Neste ano, Mirian Rodrigues vai participar do percurso mais curto, de 5km. Ela, inclusive, teve de remarcar a passagem de uma viagem que ganhou para manter o compromisso de estar presente na Meia Maratona de Goiânia anualmente.“Com certeza, tenho um sentimento diferente pela Meia Maratona, até minhas medalhas ficam separadas. Ganhei uma viagem com irmã, tia, primas. A ida estava marcada para sábado (18). Como é pacote, não consegui mudar, então comprei uma passagem de quase R$ 2 mil pra ir na segunda (20) e não deixar de correr. A Meia Maratona me tornou uma maratonista e triatleta, tenho um compromisso com a prova”, declarou Mirian Rodrigues, que nos últimos anos fez a transição para o triatlo e tem participado de provas da modalidade, até mesmo fora do País.A Meia Maratona de Goiânia possui quatro percursos: 5km, 10km, 16km e 21km. As duas distâncias mais longas terão largadas às 5h30. Os atletas de 10km serão liberados às 5h45 e por último, às 6 horas, os corredores dos 5km vão iniciar a prova.A arena do evento contará com patrocínio da Unimed Goiânia e o apoio deAlego, Governo de Goiás, Óticas Brasil, Sicredi, Frutos de Goiás, Honcord, FGR Incorporações, Powerade, Accert Tecnologia, CRD, Saga Jeep, AXS Energia e Araguaia Shopping. Na arena, haverá também ativação dos parceiros Totum Saúde, Órion Complex, Mais laser, Pão de Queijo Farias, Activitta, Esportes da Sorte, Alexfarma e Refreskant.