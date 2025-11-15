O Bom Jesus é o campeão invicto da 3ª Divisão do Campeonato Goiano. A equipe goleou a Aseev por 7 a 0 na última rodada, neste sábado (15), e garantiu a taça.\nForam 29 pontos conquistados pelo Bom Jesus, com campanha de 9 vitórias e 2 empates.\nTambém neste sábado (15), o Crixás conquistou o acesso à Divisão de Acesso com uma vitória por 2 a 1 sobre o Santa Helena. Com o resultado, chegou aos 25 pontos e terminou a Terceirona em 3º lugar.\nO Mineiros também venceu na última rodada, 1 a 0 sobre o América, e terminou a Terceirona na vice-liderança, com 27 pontos. A ABD foi a 4ª, com 23 pontos aós vitória por 3 a 0 na última rodada sobre o Pires do Rio.\nNa última rodada, o Itumbiara conquistou sua única vitória na competição - venceu a Rioverdense por 2 a 1.\nResultados da última rodada da 3ª Divisão do Goiano.