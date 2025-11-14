A 11ª e última rodada da 3ª Divisão do Campeonato Goiano define, na tarde deste sábado (15), duas situações em termos de disputa: o campeão e o terceiro clube classificado à Divisão de Acesso 2026. Todos os jogos começam às 15h30.Até agora, Bom Jesus (líder com 26 pontos) e Mineiros (vice-líder com 24 pontos) garantiram vaga na Segundona. As duas agremiações brigam pelo título, enquanto o caçula do torneio, o Crixás (3º colocado com 22 pontos), espera confirmar em casa, diante do Santa Helena, o primeiro acesso dele como clube profissional.Outros dois concorrentes, o América de Morrinhos (21 pontos) e o ABD (20 pontos) correm por fora, precisam vencer e torcer por tropeço da equipe crixaense. Para garantir o título, de forma invicta, o Bom Jesus precisa da vitória simples fora de casa, sobre a Aseev, em jogo no Estádio Zico Brandão, em Inhumas. A equipe, que estava ausente das competições oficiais desde 2017, voltou com o projeto de se tornar um clube forte no interior goiano e planeja dar um salto garantindo o segundo título - foi campeão da Segundona há 30 anos, em 1995.Para ser campeão, o Mineiros terá de ganhar em casa, no Estádio Odilon Flores, do América, que também luta pela terceira vaga, e torcer para o Bom Jesus não ganhar em Inhumas. O Mecão liderou a competição até a rodada passada, mas perdeu do Bom Jesus (1 a 0) e caiu para o 2º lugar. No caso do América, a primeira obrigação é superar o Mineiros. Depois, esperar que o Crixás não vença o Santa Helena. O Crixás também está invicto e joga para fazer o dever de casa no Estádio Beira Rio, contra um adversário de tradição no interior goiano, o Santa Helena, mas que não faz boa campanha (12 pontos).Técnico do Crixás, Glauber Ramos espera coroar o trabalho no novo clube com o terceiro acesso na carreira - foi vice-campeão da Série B de 2022 com o Goiás e foi vice da 3ª Divisão estadual no Trindade em 2023.Para obter o acesso, o ABD (20 pontos) terá de bater o Pires do Rio no Estádio Abrão Manoel da Costa, em Trindade. Depois, torce para que o Crixás não vença do Santa Helena e para o América tropeçar fora de casa, diante do Mineiros.