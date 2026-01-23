Neste fim de semana, o Campeonato Goiano inicia a segunda metade da 1ª fase, chega à 5ª rodada e, depois, terá apenas mais três rodadas. Além do clássico entre Vila Nova e Atlético-GO e o jogo da Anapolina contra o Goiás, outros quatro jogos movimentam o fim de semana, com confrontos entre equipes de fora da capital: Abecat x Jataiense, Inhumas x Centro Oeste, Aparecidense x Goiatuba e Anápolis x Crac.\nA rodada será aberta no sábado (24), às 16 horas, com a Abecat recebendo a Jataiense no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor. A Onça Preta vive grande fase, vem de três vitórias consecutivas e ocupa a 3ª colocação com 9 pontos, ficando atrás da Anapolina, vice-líder, apenas no saldo de gols. A Jataiense aparece logo atrás, em 5º lugar, com 8 pontos, também embalada por duas vitórias seguidas e ainda invicta na competição.