-Vídeo (1.3460793)\nCom o Autódromo Internacional Ayrton Senna entrando na reta final da segunda troca do asfalto feita em um ano, Goiânia conheceu a data em que receberá novamente a MotoGP, que anunciou, nesta sexta-feira (25), o calendário da temporada de 2027. A capital receberá a terceira etapa do Mundial de Motovelocidade, entre os dias 2 a 4 de abril.\nO autódromo goianiense está fechado para eventos de alta velocidade a pouco mais de seis meses do retorno da MotoGP a Goiânia. O local passa por reforma desde o fim de julho visando melhor qualidade de asfalto para a próxima temporada.\nO segundo lote de ingressos para a etapa brasileira da MotoGP começa a ser vendido no dia 8 de outubro. Os valores ainda serão divulgados e a comercialização será feita apenas na plataforma Eventim. No início deste ano, após a etapa da MotoGP em março, a organização vendeu alguns ingressos no 1º lote. Os valores variaram de R$ 262,50 a R$ 3,5 mil.