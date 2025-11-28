O esporte transcende noções de competitividade, medalhas e troféus. Para muitas pessoas, é sinônimo de superação e um importante instrumento para alcançar qualidade de vida. A série Corre que Dá, do POPULAR, mostra nesta edição as histórias de mulheres que venceram a obesidade e o câncer, além de um ex-dependente químico que deu a volta por cima com a ajuda da corrida.\nCaroline Vidinha, de 44 anos, é empresária e nasceu em Niterói (RJ), mas mora em Goiânia há quase duas décadas. Em sua terra natal, sempre praticou esporte e atividade física, mas nunca se interessou pela corrida. Quando se mudou para Goiânia a fim de acompanhar seu marido, que veio para trabalhar, Caroline largou emprego, família e amigos, o que fez com que ela desenvolvesse compulsão alimentar e bulimia.\nNeste processo, a empresária teve dois filhos e ganhou bastante peso. “Eu fiquei muito assustada, apavorada e apreensiva. Quando vi a balança atingir os três dígitos, tive a certeza de que eu não ia viver para ver os meus filhos crescerem. Então, eu resolvi começar a reescrever a minha história”, contou Caroline.