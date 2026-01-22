A contagem regressiva para o retorno da MotoGP para Goiânia marca dois meses. Com ingressos esgotados, evento-teste marcado e avanço na taxa de ocupação dos hotéis, o Governo de Goiás corre para finalizar a obra do Autódromo de Goiânia para prepará-lo para ser homologado pela Federação Internacional de Motociclismo (FIM).Em 58 dias, os primeiros treinos livres da 2ª etapa da temporada de 2026 da MotoGP serão realizados em Goiânia e daqui a exatos 60 dias as três corridas, incluindo a principal do mundial de motovelocidade, além das provas da Moto2 e Moto3, vão ser disputadas no novo Autódromo de Goiânia.Segundo a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), que executa a obra em parceria com a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel), o atual momento da reforma é de finalizar a pavimentação e implantação dos gradis de segurança que integram parte das novas áreas de escape e percorrem duas pistas auxiliares, de cerca de 7km, que formam os anéis interno e externo da pista principal do autódromo.Outra intervenção em andamento é a finalização das novas zebras, que são faixas coloridas nas bordas da pista, que servem para delimitar o traçado e os limites. Esse espaço foi um dos pontos em que a FIM solicitou adequações, em novembro do ano passado. Elas foram aprovadas há uma semana.Além desses pontos, alguns espaços estão em fase de acabamento: novo viaduto no fim da reta oposta para melhorar o acesso ao autódromo (espaço que vai ser utilizado por equipes e organizadores de categorias), camarotes, boxes (outro ponto que precisou de adequações após vistoria da FIM), torre de controle e centro médico.Alguns espaços que ainda não estão em fase de acabamento são os oito banheiros família que foram construídos no anel superior do autódromo. Isso vai ocorrer nas próximas semanas. A execução da obra chegou a 86,36%, de acordo com informação fornecida pela Seel à reportagem do POPULAR.A última etapa da obra será a implantação dos sistemas eletrônicos em todo circuito. São equipamentos comunicativos, painéis eletrônicos, itens de uso da equipe de controle de prova, das televisões, além das fibras óticas e de dados.Outra fase que também será iniciada e ficará para o fim no planejamento é a montagem das arquibancadas móveis que vão percorrer parte do autódromo e formarão os setores C, D e E, que serão utilizados pelo público em arquibancadas cobertas.Espaços também serão montados no setor B e F, na reta principal e na reta oposta, respectivamente, mas não haverá cobertura nestes pontos, de acordo com a organização da MotoGP. Não há mais ingressos disponíveis.Quase todos esses ajustes na reta final da obra no autódromo vão ser concluídos até o fim do mês de fevereiro, já que serão testados e utilizados durante o evento-teste que será feito para a homologação do equipamento esportivo. O evento-teste vai ocorrer entre os dias 28 de fevereiro e 1º de março e antecede a etapa da MotoGP em Goiânia. O evento será uma corrida denominada “Desafio de Campeões da América Latina” e os pilotos foram convidados pela M78 Academy e Moto1000GP, que organizam o evento.Serão 30 pilotos por categoria (serão três) e mais de 20 simulações diferentes serão feitas no autódromo durante o evento-teste.O objetivo é simular eventos no autódromo e fazer testes com comissários, resgate, médicos, pilotos e todos os profissionais que estarão envolvidos na realização do GP do Brasil, em Goiânia. É a última fase antes da homologação, que deve ser feita pela FIM em março.