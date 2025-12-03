O Vila Nova se reapresenta e inicia a pré-temporada daqui a menos de um mês, no dia 26 de dezembro, e o elenco passa por indefinições. Nas posições de goleiro e lateral direito, por exemplo, o técnico Umberto Louzer só possui uma opção em cada. Depois de 16 saídas e quatro contratações, o time segue reformulando o plantel para 2026.\nLeia também\n+ Vila Nova acerta contratação de zagueiro do Avaí\nDesde o final da temporada de 2025, o Vila Nova trabalha internamente com meta de dez contratações para o início do ano que vem - pelo menos uma em cada setor.\nAtualmente, as posições mais carentes do time são de goleiro e lateral direito, com apenas uma opção em cada uma: Halls e Elias, respectivamente. O volante João Vieira já foi improvisado como lateral direito, mas somente em situações pontuais.\nA equipe também não tem nenhum meia de criação. Bruno Xavier e Gustavo Pajé podem atuar por ali, mas essa não costuma ser a função de nenhum dos dois. A possível solução para este problema é a chegada de Marquinhos Gabriel, do Avaí, que está em negociação com o Vila Nova.