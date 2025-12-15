O Anápolis anunciou nesta segunda-feira (15) a saída do técnico Luiz Carlos Winck, de 62 anos. A menos de um mês do início do Goianão 2026, o Galo da Comarca, atual vice-campeão estadual e Campeão do Interior, terá de buscar novo comandante.\nWinck, segundo o Anápolis, acionou a cláusula de rescisão contratual. Os valores não foram divulgados pelo clube.\nO técnico irá assumir o comando do Brasiliense-DF, que disputará a Série D na próxima temporada. O clube do Distrito Federal demitiu no último domingo (14) o treinador Lúcio Flávio, profissional que havia comandado a Aparecidense na última edição da Série D.\nGoianão 2026: Goiatuba se prepara há quase um mês para temporada de calendário robusto\nWinck foi anunciado como treinador do Galo da Comarca no dia 30 de setembro, com a missão de preparar e comandar a equipe no Campeonato Goiano e na Série C de 2026. Ele assumiu o cargo deixado por Gabardo Júnior, que esteve à frente do time na reta final da Série C deste ano e conseguiu livrar o Anápolis do rebaixamento.