O Goiás deu os primeiros passos para contratar um novo treinador depois de demitir Vagner Mancini nesta segunda-feira (13). O Conselho de Administração do clube esmeraldino está no mercado, iniciou pelo menos uma negociação e quer um técnico experiente que possa assumir a equipe a seis rodadas do fim da Série B, mas que assine contrato para a temporada de 2026. O plano A é o treinador Fábio Carille, mas outros nomes estão na pauta alviverde.O planejamento do Goiás é buscar no mercado um novo treinador antes da próxima quarta-feira (15), mas já existe uma segunda opção sendo avaliada, que é repetir o que ocorreu no último acesso à Série A: optar por um técnico interino nas seis rodadas finais da Série B.O interino seria Leandro Campos, preparador físico da comissão permanente mais conhecido como Leandrão. Ele está no comando dos treinos da equipe esmeraldina enquanto um novo técnico não é contratado.Em 2021, o Goiás viveu o mesmo cenário do atual. A seis rodadas do fim da Série B, o time esmeraldino na época presidido por Paulo Rogério Pinheiro (antes da mudança do estatuto que definiu pelo fim da direção executiva e na atual gestão por um Conselho de Administração), demitiu o técnico Marcelo Cabo e promoveu o auxiliar Glauber Ramos, que comandou a equipe na reta final da competição e conquistou o acesso à elite nacional.Apesar da possibilidade, a prioridade do Conselho de Administração é contratar um treinador mais experiente para estrear na 33ª rodada da Série B. O Goiás volta a campo no próximo domingo (19) para enfrentar a Chapecoense, na Serrinha, a partir das 20h30.O principal nome neste momento é Fábio Carille, que iniciou a negociação com o Goiás na segunda-feira (13) e o fato do treinador ser o atual campeão da Série B agrada - conquistou o título com o Santos em 2024. As conversas avançaram nas últimas horas, mas o principal entrave é o aspecto financeiro.O Conselho de Administração tenta alinhar todos os termos com o estafe do treinador. A tendência é que nesta terça-feira (14) possa ser concluída a negociação, seja para contratar Fábio Carille ou para encerrar as conversas.O treinador está sem clube desde que foi demitido do comando do Vitória. Ele trabalhou, de maneira efetiva, apenas uma vez na Série B. No ano passado, foi campeão da competição à frente do Santos.A trajetória não foi tranquila. Fábio Carille foi criticado por parte da torcida, por causa do futebol abaixo da expectativa com time menos propositivo do que o esperado. Em alguns momentos, até passou “sufoco” durante os jogos, já que o time tinha dificuldades para controlar totalmente as partidas e era pressionado por adversários. Mesmo com o título da Série B, ele não teve contrato renovado pelo Santos.Fábio Carille tem 52 anos e trabalhou como auxiliar técnico no Corinthians entre 2008 a 2016. Ele assumiu o clube paulista no final de 2016, foi tricampeão paulista (2017, 2018 e 2019) e conquistou o título da Série A em 2017.Na carreira, Fábio Carille ainda tem trabalhos na Arábia Saudita e no Japão. No Brasil, ele comandou Vasco, Santos (duas passagens, a última no ano passado quando conquistou o título da Série B) e Vitória, no qual esteve por último, em rápida passagem de nove jogos, com apenas uma vitória e demissão anunciada depois da equipe sofrer goleada de 8 a 0 para o Flamengo, no Brasileirão.Apesar de Carille ser o nome preferido da direção esmeraldina, outros treinadores estão na pauta do Goiás: Cláudio Tencati e Roger Machado. Não há, ainda, negociação com nenhum deles.Já o técnico Hélio dos Anjos ganhou força nas redes sociais em parte da torcida do Goiás e internamente entre conselheiros. Um conselheiro entrou em contato com o treinador para saber sobre uma possibilidade de acerto, mas não houve contato por parte do Conselho de Administração.A busca por um novo treinador ocorre após o Goiás anunciar oficialmente a demissão de Vagner Mancini. O treinador de 58 anos não resistiu à sequência sem vitórias da equipe na reta final da Série B - são cinco jogos sem vencer. A seis rodadas do fim da competição, o clube esmeraldino pode deixar a faixa do acesso caso a Chapecoense vença, em casa, o Botafogo-SP, nesta terça-feira (14).