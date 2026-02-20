O Autódromo Internacional Ayrton Senna, de Goiânia, tem 90% das obras concluídas a um mês do Campeonato Mundial de Motovelocidade, que será realizado na capital entre os dias 20 e 22 de março. Quem deu a estimativa da reforma foi o secretário de Esporte e Lazer de Goiás, Nilton Cézar Moreira, falou sobre a reta final da preparação para o evento-teste e para o principal.\n“O autódromo já está com cerca de 90% das obras executadas. Os 10% restantes correspondem apenas aos arremates finais, ajustes e acabamentos. A própria estrutura do evento já começa a ser montada, com a instalação das arquibancadas e demais preparativos operacionais. Ou seja, o complexo está, de fato, na reta final para a entrega, entrando agora na fase de conclusão e preparação para receber o público e os testes oficiais”, falou Nilton Moreira.