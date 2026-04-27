A Abecat anunciou nesta segunda-feira (27) a contratação do técnico Gilberto Pereira, de 60 anos. O novo treinador assume no lugar de Hemerson Maria, que foi demitido no domingo (26).\nA meta de Gilberto Pereira será trabalhar pela reabilitação da equipe. A Abecat não venceu na Série D e ocupa a lanterna do Grupo 11 com três derrotas e um empate em sua edição de estreia em uma competição nacional.\nGilberto Pereira chegou a dirigir o Operário, de Várzea Grande-MT no começo da Série D. No futebol goiano, o treinador foi campeão da Terceirona do Campeonato Goiano 2019 no Goiatuba e da Segundona 2022 no comando do Inhumas. Ele ainda tem passagens pelo Atlético GO, na Série B do Brasileiro 2013 e 2015.\nNesta temporada, Gilberto Pereira será o terceiro treinador à frente da Abecat. Rogério Henrique dirigiu o time que fez boa campanha no Estadual (5º lugar), mas decidiu sair após o Goianão. O clube apostou na experiência de Hemerson Maria, mas não obteve os resultados esperados na Série D. Ele deixou o comando da equipe após derrota por 2 a 0 para o rival Crac.