No Estádio Luiz Benedito, a Abecat superou o Goiatuba por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (21), pela 4ª rodada do Goianão. O único gol da partida foi assinalado por Wellington.\nCom o resultado, a Onça-Pintada saltou para 3º lugar, com nove pontos, e emendou a terceira vitória seguida. Já o Azulão segue na lanterna, com um ponto.\nA Abecat volta a campo no próximo sábado (24), às 16 horas, quando recebe a Jataiense novamente no Luiz Benedito. O Goiatuba enfrenta a Aparecidense no domingo (25), às 16 horas, no Anníbal Batista de Toledo.\nO jogo\nO 1º tempo foi bastante aberto, embora só tenha tido um gol marcado. Aos 32 minutos, Lucas Silva enfiou um passe e dois jogadores da Abecat partiram livres em direção ao ataque. Wellington foi quem dominou, acompanhado por Jackson. O goleiro Jean Carlos saiu da meta para tentar cortar, mas foi driblado e Wellington completou para o gol vazio.