Numa partida movimentada, confusa em alguns instantes e de quatro gols, Abecat e Anápolis empataram por 2 a 2 na noite desta segunda-feira (2), no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor. A equipe local fez dois gols de diferença no primeiro tempo, com Emerson e Rafinha, de pênalti. O Anápolis reagiu e empatou com dois gols de Matheus Lagoa na segunda etapa.\nA Abecat chega a 13 pontos e perdeu a chance de entrar no G4, enquanto o Galo da Comarca tem 8 pontos e define a sorte na 1ª fase no clássico com a Anapolina, no Estádio Jonas Duarte, na última rodada.\nPara não depender de outros resultados, o Anápolis precisa vencer, mas pode se classificar com outras combinações.\nAbecat e Anápolis se enfrentaram no ano passado nas quartas de final do Goiano. Como houve equilíbrio nos dois jogos (1 a 1 e 2 a 2) e definição do classificado nos pênaltis (5 a 4 Anápolis), criou-se a rivalidade entre as equipes. Além disso, os torcedores do time ouvidorense provocavam, a todo instante, o técnico do Anápolis, Angelo Luiz, que estava na Abecat durante a pré-temporada, mas decidiu retornar ao Galo da Comarca.