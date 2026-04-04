Abecat e Aparecidense perderam na estreia da Série D. Neste sábado (4), os clubes goianos foram superados por Uberlândia e Gama, por 1 a 0 e 2 a 0, respectivamente, como mandantes na rodada de abertura da competição nacional.\nEm Aparecida de Goiânia, o Gama não tomou conhecimento da Aparecidense e fez 2 a 0 com 19 minutos de jogo. Renato Soares abriu o placar, aos 3, e David Lucas ampliou, aos 19.\nCom o resultado, o Gama ampliou a série invicta na temporada para 17 partidas. São 12 vitórias e cinco empates. Entre os clubes que disputam as quatro divisões do Campeonato Brasileiro, apenas o Goiás tem maior sequência com 19 jogos invicto - o América-RN (16 partidas) também não perdeu em 2026.\nNo estádio Luiz Benedito, em Ouvidor, o Uberlândia venceu por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Max Miller, aos 24 minutos do primeiro tempo, após cobrança de escanteio.