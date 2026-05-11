A Abecat empatou sem gols com o Ivinhema-MT e segue sem vencer na Série D. O duelo foi disputado neste domingo (10), no estádio Saraivão pelo encerramento da 6ª rodada do Grupo A11.\nCom o resultado, a Abecat permanece com três pontos na lanterna da chave. O time goiano, que faz sua estreia em uma competição nacional, empatou três partidas e perdeu outras três até aqui. O Ivinhema é o 2º colocado com 11 pontos.\nA equipe de Ouvidor buscará a primeira vitória na Série D no próximo domingo (17). A Abecat volta a enfrentar o Crac no clássico goiano. A partida será disputada no estádio Genervino da Fonseca, em Catalão, a partir das 16 horas, pela 7ª rodada da competição nacional.