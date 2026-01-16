A Abecat venceu o Inhumas por 1 a 0 nesta quinta-feira (15), no Estádio Zico Brandão, pela 2ª rodada do Campeonato Goiano. A Pantera amarga a segunda derrota consecutiva na competição e a lanterna, enquanto a Onça Preta conquista seus primeiros três pontos. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Dionatan, de cabeça, ainda no primeiro tempo.\nCom o resultado, o Inhumas segue na lanterna do Goianão, sem pontos somados. Já a Abecat chega aos três pontos e ocupa, momentaneamente, a 5ª colocação antes do encerramento da rodada.\nA partida foi equilibrada no geral. A equipe da casa demonstrou mais força e imposição no início dos tempos, mas a Abecat conseguiu equilibrar as ações, marcar o gol e explorar os contra-ataques.\nO Inhumas iniciou o jogo impondo seu ritmo, com pressão e buscando o gol. No decorrer da primeira etapa, porém, a Abecat passou a equilibrar o confronto e também a atacar. Aos 30 minutos, em cobrança de escanteio, o zagueiro Dionatan subiu mais alto que a defesa e abriu o placar para os visitantes.