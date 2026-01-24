A Abecat venceu a Jataiense, neste sábado (24), na abertura da 5ª rodada do Campeonato Goiano e deu passo importante para garantir vaga nas quartas de final do Goianão. No estádio Luiz Benedito, Wellington e Emerson Machado marcaram os gols da vitória de 2 a 0 da equipe de Ouvidor.\nEssa foi a quarta vitória seguida da Abecat, a única derrota foi na estreia para o líder Vila Nova. Na atual sequência invicta, a equipe de Ouvidor não sofreu gol em nenhum jogo.\nCom o resultado, a Abecat chega aos 12 pontos e encaminha classificação às quartas de final do Goianão. O time de Ouvidor assume provisoriamente a 2ª colocação com a mesma pontuação do líder Vila Nova, que fica à frente por ter melhor saldo de gols (7 a 4).\nA Jataiense, apesar da derrota, segue na faixa de classificação. Com oito pontos, a Raposa do Sudoeste permanece na 5ª posição e pode perder apenas uma colocação no complemento da rodada - isso só vai ocorrer se o Atlético-GO vencer o Vila Nova, no clássico deste domingo (25), no OBA.