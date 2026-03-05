A Abecat venceu a Jataiense de virada por 2 a 1 nesta quarta-feira (4), no jogo de ida da disputa pelo 5º lugar do Campeonato Goiano, no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor. A Onça Pintada agora joga por um empate para ficar com a colocação, que pode render uma vaga na Copa do Brasil de 2027. Rafinha e Emerson marcaram para a Abecat, enquanto Bruninho fez o gol da Jataiense.\nO jogo de volta será no Estádio Arapucão, em Jataí, no próximo domingo (8), às 16h. A Onça Pintada joga por um empate na partida de volta. Como o critério considera a soma dos pontos nos dois jogos, a Abecat chegou a três pontos com a vitória. Em caso de empate, chegará a quatro, contra apenas um da Raposa, garantindo a 5ª colocação.\nJá a Jataiense precisa vencer pelo placar mínimo para empatar no número de pontos e no saldo de gols e levar a decisão para os pênaltis. Caso vença por dois ou mais gols de diferença, ficará com a 5ª colocação.