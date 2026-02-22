A Abecat ganhou do Anápolis por 2 a 0 neste domingo (22), no Estádio Jonas Duarte, em Anápolis, pelo jogo de ida da semifinal dos playoffs de 5º a 8º lugares do Campeonato Goiano. Depois de vencer fora de casa, o time leva a vantagem de poder perder por um gol de diferença na volta, em Ouvidor, para avançar à final da fase.\nO Anápolis foi melhor durante a maior parte do jogo, mas a Abecat aproveitou as principais chances que teve para marcar. Emerson e Jackson fizeram os gols.\nA partida de volta será no próximo sábado (28), às 17 horas, no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor.\nOs playoffs de 5º a 8º reúnem os eliminados nas quartas de final e têm duas fases: semifinal e final. Na outra semi, Anápolis e Abecat se enfrentam neste domingo (22), em Anápolis.\nOs dois eliminados na semifinal serão considerados 7º e 8º colocados, dependendo da somatória total de todas as fases já disputadas por eles neste Goianão. Os dois finalistas farão jogos de ida e volta para decidir quem fica em 5º. O derrotado será o 6º.