A 7ª rodada do Campeonato Goiano tem sequência nesta segunda-feira (2), com dois jogos às 19h30, no interior do estado.\nNo Estádio Luiz Benedito, a já classificada Abecat recebe o Anápolis. Se vencer, o time de Ouvidor volta a ultrapassar a Jataiense, que tem vaga garantida no mata-mata. O Anápolis, por sua vez, confirma a classificação em caso de triunfo, pois chegaria aos dez pontos a uma rodada do fim - o 9º colocado, Centro Oeste, tem seis pontos.\nNo Estádio Jonas Duarte, a Anapolina, que também já se garantiu na próxima fase, mede forças com a Aparecidense, que neste momento ocupa um espaço nos playoffs contra o rebaixamento. Se ganhar, porém, o Camaleão entra no G8 e passa a depender somente de si para avançar até as quartas de final. Se empatar, ultrapassa o Centro Oeste e sobe para 9º.