Pela primeira vez, Abecat e Atlético-GO se enfrentam numa fase decisiva do Campeonato Goiano. Vale uma vaga à semifinal e a partida de ida vai começar na noite desta quinta-feira (12), no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor, a partir das 19 horas.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, arbitragem, preço de ingresso e escalações)\nOs dois clubes jogaram apenas uma vez, mas em partida válida pela fase inicial do Goianão, há exato um ano - o jogo foi no dia 12 de fevereiro de 2025, quando o Dragão venceu a Onça Pintada por 2 a 1.\nNa 1ª fase, as duas equipes fizeram campanhas rigorosamente iguais, mas os atleticanos levaram vantagem num dos itens de desempate, pois tiveram menos cartões vermelhos - uma punição contra quatro do representante do interior. Por isso, o Atlético-GO ficou em 4º lugar, enquanto o adversário foi o 5º colocado.