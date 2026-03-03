Abecat e Jataiense iniciam a disputam do 5º lugar do Goianão 2026 nesta quarta-feira (4). Como chegaram à final do playoff do 5º ao 8º lugar, as duas equipes já estão garantidas na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027. Agora, brigam por uma possível vaga na Copa do Brasil do próximo ano. A bola rola às 19h, no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor, pelo jogo de ida.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações, arbitragem e preços dos ingressos.)\nO Campeonato Goiano assegura quatro representantes na Copa do Brasil. Já estão confirmados Atlético-GO e Goiás, finalistas do estadual, além de Vila Nova e Anapolina, eliminados nas semifinais, mas também garantidos na edição de 2027.\nAinda assim, o Goianão pode render uma quinta vaga ao estado. Para isso, Atlético-GO, Goiás ou Vila Nova precisam conquistar o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Como as equipes da elite nacional entram apenas na quinta fase da Copa do Brasil, abriria-se uma vaga extra via estadual.