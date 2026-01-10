O Vila Nova, atual campeão, estreia no Campeonato Goiano 2026 neste sábado (10), contra a Abecat, no Estádio Luiz Benedito, em Ouvidor, que tem capacidade para 1.520 pessoas. A bola rola às 16 horas.\n(Confira ao final do texto onde assistir, ingressos e escalações prováveis)\nSerá a primeira vez que o Tigre entra em campo como atual campeão estadual após 20 anos, já que o último título conquistado antes do ano passado havia sido em 2005. Além disso, o Vila busca manter a marca de nove estreias consecutivas sem derrota no Goianão. A última vez em que foi superado na rodada inicial foi em 2016, diante do Goiás.\nVila Nova defende sequência invicta de nove estreias no Goianão\nA Abecat disputa pela segunda vez a elite do futebol goiano e busca repetir a boa campanha da estreia. Em 2025, o time de Ouvidor terminou na 8ª colocação e avançou ao mata-mata, sendo eliminado nas quartas de final pelo Anápolis, que acabou vice-campeão.