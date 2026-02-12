Ex-técnico e nesta quinta-feira (12) diretor do Inter, Abel Braga tomou multa e foi punido com cinco jogos de suspensão pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva).\nAbel foi punido por uma declaração homofóbica feita em uma entrevista coletiva no final do ano passado. Na ocasião, ele afirmou que não queria ver o elenco do Inter treinando de camisa rosa porque pareceria um "time de veado".\nDaniel Paulista reclama de pênalti não marcado para o Goiás: "O VAR apita o jogo"\nO diretor do clube gaúcho, que atuou como técnico em dezembro, acabou julgado pela Sexta Comissão Disciplinar da entidade. O resultado da audiência foi unânime e divulgado nesta tarde.\nO gaúcho de 73 anos tomou multa de R$ 20 mil e cinco partidas de suspensão — a decisão se baseou no artigo 243-G do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva) e é em primeira instância, ou seja, cabe recurso.