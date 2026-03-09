A conquista do título do Campeonato Paulista na noite de domingo (8) pelo Palmeiras, encerrando um hiato de 700 dias sem taças, contribuiu para fortalecer a relação entre o técnico português Abel Ferreira e a presidente do clube, Leila Pereira.\nIniciada em novembro de 2020, com a contratação do então desconhecido treinador luso pela agremiação alviverde, a relação entre o técnico e a dirigente -então patrocinadora do clube- passou por altos e baixos ao longo desse período.\nTadeu quer Goiás focado após vitória sobre o Atlético-GO: "Ainda não acabou"\nEmbora a conquista de títulos tenha naturalmente um papel bastante importante para manter a convivência entre os dois, Abel também fez questão de enaltecer a liderança e a forma de trabalho da presidente do clube, em especial em comparação com outras equipes do Brasil.