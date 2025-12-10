O Palmeiras finalizou nesta quarta-feira (10) a renovação do contrato do técnico Abel Ferreira até o fim de 2027.\nO salário e o sistema de premiação serão exatamente iguais aos que vinham sendo adotados no contrato anterior.\nO técnico reforçou que desde a eliminação para o Corinthians nas oitavas de final da Copa do Brasil, em agosto, já tinha avisado a presidente Leila Pereira que seguiria no clube.\nGoiânia Arena poderá ter mudança arquitetônica para design redondo\n"Ao longo destes cinco anos aqui, fui me identificando com os valores e com os princípios do clube. Para mim, o Palmeiras é um estilo de vida e é uma forma de viver e estar. Sou um treinador de projetos e de relações e foi uma decisão que tomei também em família. Conversamos muito ao longo do ano e a presidente Leila sempre manifestou interesse na continuidade, na estabilidade e na consistência do projeto", disse Abel Ferreira.