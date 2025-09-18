O Palmeiras não sabe o que é perder na Argentina com o técnico Abel Ferreira. Com a vitória sobre o River Plate, por 2 a 1, nesta quarta-feira (17), são seis jogos: quatro vitórias e dois empates.\nO triunfo palmeirense foi construído com requintes de crueldade. Abel Ferreira usou Andreas Pereira como arma-secreta e ainda mostrou para Gallardo no aquecimento o que estava por vir.\nLeia também\n+Copa do Brasil Sub-20: Vila Nova conhece adversário da 1ª fase\nO treinador afirmou em entrevista coletiva que, antes da vitória, foi questionado pela imprensa argentina na chegada ao estádio se tinha alguma carta na manga para surpreender Gallardo. O técnico surpreendeu ao escalar Andreas Pereira entre os titulares, e a novidade já surtiu efeito logo aos 6 minutos do 1º tempo com a assistência do camisa 8 para Gustavo Gómez.